導演占士金馬倫目標票房156億 《阿凡達2》3日收14億

占士金馬倫計劃為2009年上映的《阿凡達》拍4齣續集；等待13年，觀衆終可看到首齣續集《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），除了原班人馬森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）回歸演出，琦溫絲莉（Kate Winslet）亦加盟。故事講述積舒利與妮蒂莉在潘多拉星球安定下來生兒育女，十多年來過着平靜生活。豈料人類再度大舉入侵，他們被迫逃離家園投靠以湖奈為首的麥格拿族，學習在水世界展開新生活。死而復生的戈維治上校卻率領大軍窮追不捨，爆發連場惡戰。

內地3日累收3.9億人幣

《阿凡達：水之道》本月14日起在多個國家及地區上映，以韓國為例，上周三開畫，截至昨日早上，累計200萬人次入場，成為當地票房冠軍。內地亦批准《阿凡達2》上周五（16日）上映，截至昨日傍晚7時，已收超過3.9億人民幣。根據新浪網邀請影迷評分，《阿凡達2》亦得到平均9.13分，可說叫好叫座。

跟內地一樣，《阿凡達：水之道》上周五在美國開畫，收5300萬美元，業內人士估計，首周末3日可在當地進帳1.3億至1.5億美元。續集開畫成績勝上集當年的2670萬美元，不過在美國本土，只排今年最佳開畫票房第6位，僅次於收9070萬美元的冠軍《奇異博士2：失控多元宇宙》，以及第2至5位的《黑豹2：瓦干達萬歲》、《雷神奇俠4：愛與雷霆》、《侏羅紀世界：統治霸權》及《蝙蝠俠》。提起《黑豹2》，雖然把雄霸逾月的美國票房冠軍讓給《阿凡達2》，但該片累收4.15億美元，已成為今年美國總票房亞軍，僅次於大收7.18億美元的《壯志凌雲：獨行俠》。

有消息指《阿凡達：水之道》成本高達3.5億至4億美元，導演占士金馬倫曾表示，《阿凡達2》至少要收20億美元或以上才算成功；如果票房慘敗，之後的第3、4、5集恐怕亦開拍無期。截至本月16日，《阿凡達2》上映短短3天全球累收超過1.8億美元，但距離占士金馬倫定下的20億美元成功界線，只完成了不足一成，且看在強勁口碑帶動之下，能否再次締造上集的票房神話。