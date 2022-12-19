兒子帶給全家歡樂 鄭俊弘擬追多個

記者：葉靜文

攝影：陳釗

鄭俊弘先後參演《法證先鋒》系列第1、2、4及5輯，他表示：「訓練班畢業，參演過小青姐（梅小青）幾部劇後，有機會演出《法證先鋒》，好開心可以參與。」今輯《法證V》他飾演的湛霆在第7集受案件困擾，選擇結束生命，他稱劇情上是一個遺憾，亦令觀眾感不捨及替湛霆不值。劇中他與黃宗澤（Bosco）最多對手戲，「Bosco看劇本好清晰，會提供很多好好的意見，在他身上學到好多」。

半年前再簽歌手合約

鄭俊弘今年拍了多部劇集，唱歌方面佔比例較小。不過《超能使者》、《法證V》及《輕·功》連續3劇都是他唱主題曲，一星期差不多每晚都聽到他的歌聲，「之前合約滿停了一陣，半年前簽番，新歌製作中，風格會同以前不同；我鍾意搖滾、彈結他、夾band，會朝這方面做，公司給的自由度大。我不心急要趕在年尾出歌，慢工出細貨，已錄兩首歌，將會製作第3首，明年會推出。」

鄭俊弘與何雁詩的兒子Asher Douglas出世6個月，湊BB的生活感到充實又開心，兒子逐漸長大，父子有更多互動，他稱兒子經常笑，是開心的小朋友。兒子似他還是何雁詩？他覺得不論樣貌及性格較似老婆，表情古靈精怪，鼻則似他。

責任感大 全意為家人

成為人夫及人父後最大轉變是什麼？鄭俊弘說：「對屋企責任感大好多，所有事都為家人，並要以身作則，做個榜樣給兒子。有小朋友後，整個家庭變得好圓滿，帶給全家好多歡樂。」他稱與何雁詩都不是怪獸家長，會讓兒子自由發揮。他在家彈結他唱歌，兒子會好奇發出呀呀聲。會否追多個小朋友？「都想，兩個小朋友有個伴。（想不想生女有個前世情人？）想呀！如果有真係不得了，但無論仔或女都開心。」