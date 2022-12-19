王志良獨演《林冲夜奔》挑戰大 梁非同孭兩劇目 演厲鬼潘金蓮多發揮

梁非同於《經典折子戲》分別演出兩個劇目，表示於任白戲寶《再世紅梅記之脫穽救裴》演厲鬼，《武松殺嫂》演潘金蓮，均有被追殺場面，預告「身段」會有很多發揮。王志良獨演《林冲夜奔》，直認挑戰好大，「角色除了顧及『身段』，情緒跌宕很大，很多年前我演出這劇目曾得過獎，雖然好多年無演，不過應該冇問題，腳傷慢慢恢復中，相信沒有影響」。

任白完美演繹難改動

宋洪波稱早前於《武俠》粵劇專場與梁非同合演《火燒連環船》，合作得很開心，觀眾反應很好，今次除了再有機會與梁非同合作，又會與林穎施合演《潞安州》。他說：「這劇目我已演過很多次，今次會與過往演繹有少少唔同，為這台戲增添色彩。」

謝國璋首次和出品人彭美施合作，他除了演《再世紅梅記之脫穽救裴》，又會與合作多次的林穎施合演任白演過的劇目《李後主之去國歸降》，謝國璋透露當年前輩唱腔已經很完美，不可以有太大改變，只能以身為後輩的情感融入角色。林穎施稱有機會演偶像白雪仙當年演的角色，感到十分開心。

記者：林祖傑