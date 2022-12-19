宴請長輩家中作客 岑麗香下廚挑戰聖誕大餐

前日是香香跟老公的結婚紀念日，透露老公送瘦臉機給她，並簡單吃飯慶祝，老公與兩子合力製作一張卡給她，很窩心。聖誕節將至，她笑言：「希望老公送會閃的東西，咁平時佢都有送鑽飾給我。」香香表示聖誕節還有新挑戰，以往到長輩家吃飯慶祝，今年她決定邀請10多人到家中作客，會焗火雞，承認有壓力，因廚藝不太叻，「不過就算焗到肉質很老，翌日可以將火雞骨煲粥，其他菜式未想，歡迎每人帶一個餸來」。

黃美棋男友「詐型」婚期一拖再拖

黃美棋無懼寒冷騷身材，透露是意外，因試裙時天氣沒這麼冷，昨日最低得6度，已貼暖包和穿羽絨。她人生第一次佩戴那麼名貴鑽飾，全身價值達7位數，並稱男友鍾健威以前不會送鑽飾給她，現在可能覺得她開始長大，送過心形鑽石耳環、頸鏈及戒指。黃美棋笑言：「跟男友說過喜歡鑽石，但有得揀會選金，於是他送了一錠金給我。」那她送什麼給男友？她說：「我整個人。」問到二人婚期，黃美琪透露計劃明年，但有玄學師傅提議她等到2024年，男友得知後即「詐型」，「他很不耐煩說又等呀？之後話你作主、你喜歡啦，我都要想想有何化解方法」。

單身顏子菲佳節倍感孤獨

穿低胸晚裝現身的顏子菲剛與朋友歐遊回港，疫情3年後首度出遊心情格外開心。可有艷遇？她說：「有師傅提議我多出行，有助桃花，但此行又一次失望。」她承認每到聖誕這些佳節，倍感孤單，很想有人陪，但過了就無事。提到她有份拍電影《正義迴廊》，但正片上映時戲分被剪走，最近導演何爵天上載到網上的花絮終見她身影，顏子菲笑言有重見天日的感覺。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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