ERROR四子大叫MIRROR「收皮」 193自爆騷前染疫 肥仔曬舞技

ERROR四子穿白色裝束登場，與舞蹈員載歌載舞，連唱幾首快歌，包括《404》、《我們很帥》、《我們不Chok》及《我們不碎》，歌迷瘋狂尖叫，更起身一齊跳舞。

阿Dee棟篤笑「自肥」

之後阿Dee獨留台上表演棟篤笑「自肥」，稱入行後無論出外食飯和搭的士也比以前豪爽，「正所謂有得必有失，得是自己脫貧，失的是生理時鐘錯亂，覺得失去安全感，不明點解出街不必再安心出行，卻又要嘟針卡。最奇怪是有時講錯說話，卻得到大家好感，好似我哋做普通話訪問，好明顯全是錯，但片段點擊比歌曲高，咩叫用作品說話？入行後，我亦好迷信，師傅話綠色好旺我，最近買了份禮物獎勵自己，就是「安心勞」，望住它就好安心，因為我用原價買，不是用炒價，到我無得撈，它還可以開工」。然後獻唱《陀飛輪》，又展示手上綠色腕表，粉絲拍掌支持。之後到保錡出場，彈結他演繹《黑色狂迷》，又與李靜儀（Heidi）合唱《猥瑣》，他稱多年前已視Heidi為女神，「我自知形象不太好，所以邀Heidi做嘉賓時，她又肯答應，覺得好感恩」。

輪到四子一齊棟篤笑，談到當見到網上的Haters言論，193稱會用「動態清零」方法應付，就是見一個Block一個，直至完全沒有為止。肥仔搞笑說拍劇集《季前賽》，被媽咪批評演技浮誇，反而讚同劇的呂爵安（Edan）較自然。肥仔扮嬲說：「他最多比我靚仔少少啫，Edan的戲做得好？收皮啦！其實對人講收皮是等於愛，所以，我會講Edan、Anson Lo、姜濤收皮啦」。阿Dee與保錡也跟着讀出MIRROR其他成員名字叫收皮，193忘記說Tiger（邱傲然），要他們提水，引來全場大笑。

193為「燒畀你」認錯

193在獨唱環節自爆感染新冠病毒，「之前沒試過染疫，以為自己的基因不會中，怎知開騷前中招，喉嚨好痛兼聲沙，要打類固醇針才可開騷」。談到在網上跟粉絲掀罵戰的舊事，他再為自己平反，「當日為小額錢債退款一事引起，是對方先說要用報夢形式溝通，大家知人死了才能報夢，我才回覆對方『燒畀你』，大家就以為我黑心。之後真是衰足成年，有反思自己用語，我知錯，錯在以為自己好搞笑幽默」。他承認已受教訓，現在學會對留言一笑置之。他演繹新歌《越州公路193》，到尾段時忍不住落淚，向粉絲致謝道：「沒有你們，我行唔到今日，I Love You All。」

欣宜任嘉賓 合唱兼搞笑

舞蹈員出身的肥仔，跳唱多首郭富城經典快歌，做出對方的招牌動作，又重做當年參加《全民造星》的倒立動作。之後嘉賓鄭欣宜出場，跟他們齊合唱《報復式浪漫》，又玩問答環節，場面搞笑。演唱會尾聲，四子表示3年前在麥花臣場館演出，僅8成入座率，如今在九展開4場都滿座，開心獲粉絲一直陪伴支持。安歌環節四子合唱新歌，最後唱《愛情值日生》為演唱會作結。前晚捧場藝人有廖碧兒、駱振偉、宣萱及姜皓文。鄭伊健、張家輝及張敬軒則送上花籃。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳