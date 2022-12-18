視后10強不入 蔡思貝：係啱嘅

蔡潔演外向角色失敗要檢討

蔡思貝與蔡潔合作過《法證先鋒V》、《飛虎3壯志英雄》及《廉政狙擊．黑幕》，但總是沒對手戲，蔡思貝說：「不過宣傳經常碰面，她很玩得，相信有對手戲會有很多火花。我想拍多些女性題材劇集，或演繹內向的角色。」

蔡潔與蔡思貝相反，經常被安排演內向角色，她說：「因為之前在《拳王》演外向角色失敗，畀人話好嘈，我都有檢討。」兩人趁聖誕假期各有節目，蔡潔透露已約女性朋友去峇里旅行，稱現階段感情空白。蔡思貝明年2月出戰半馬，現積極準備，早前已操完一課，因落雨又凍，翌日起牀時腳軟，行也行不到。

老公支持拍劇 蔣怡懷疑財困

蔣怡表示第二次在港拍劇，覺得好好玩，自認鍾意演戲，她笑說：「工作都開心，小朋友慢慢長大，也不想日日在家中見到我，老公最支持我出去做嘢，我都想問點解，有段時間覺得是否屋企財困，老公沒有話我知呢？最後都無問，但他就不停地叫我出去做嘢！」

記者：林祖傑