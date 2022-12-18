被指進駐豪宅一頭霧水 炎明熹：要再努力先可實踐買樓夢

姚焯菲買牛扒過節

Gigi自認慳妹，好開心收到5000元禮券，會用來辦年貨和買健康零食，部分會送給姑母。Chantel打算用來買賀年食品及最愛吃的牛扒。談到Gigi被網民拍到拖篋搭港鐵，她笑說：「張相舊的，是我參加《聲夢》比賽時被拍到，當時頭髮前蔭比較高，現在低一點。」她稱現時仍會坐港鐵和巴士返無綫電視城，日前才跟姑丈一起趕巴士，感謝市民不打擾，留給她私人空間，有時亦會坐工作人員的順風車，可以慳錢，「家人說我極慳，但我真的喜歡儲錢」。

有報道Gigi工作半年吸金500萬？Gigi笑說：「等我問問家人是否有咁多。其實錢方面是由公司幫我管理。」問到買樓夢是否推進一步？她相信要再努力一段時間先可實踐這個夢想，而且這方面不太熟悉。被指進駐豪宅？Gigi笑說：「咁犀利，我去過邊間豪宅？我都是住以前的地方。（最近去睇樓？）我工作好忙，應該無時間睇樓，不是應該，是絕對無去過睇樓。」Chantel亦表示掙到錢交由父母管理。是否已掙過百萬？她說：「我真的不知道，都是交爹哋處理。」

Gigi買物品不超過500元

過去一年辛苦工作，Gigi稱暫未想買什麼禮物，相信某一天獎勵自己時，定必買份大禮物，又自爆買日常物品都會精打細算，每次不會花多過500元。Chantel笑言想買份禮物獎勵自己，只要價錢不太貴都會捨得買。Gigi入圍多個樂壇頒獎禮角逐獎項，她說：「好榮幸，沒想過那麽多人投票給我，我要繼續努力，不會辜負大家。」

記者：鍾一虹