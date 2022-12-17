【開箱】《Connect：連瞳》 「不死身」丁海寅英雄還是怪物 待下季解謎

新人類失去一眼 連繫殺人犯

改編自韓國同名網絡漫畫的《Connect：連瞳》，首季6集，每集約45分鐘，Disney+今次一改每周更新一集的慣常做法，全劇6集一併上架。《Connect》由韓國CJ ENM旗下Studio Dragon製作，《殺手阿一》三池崇史執導，亦是他首次執導串流平台作品及與韓國演員和班底合作。三池崇史1998年已被美國《時代》雜誌評為「最值得關注的10名電影導演」，作品以暴力、恐怖、血腥及奇幻見稱，如《鬼來電》及《切膚之愛》等。《Connect》亦是Disney+繼《第三人稱復仇》後，第二部「18禁」韓劇，當中不少血淋淋場面，不適合兒童及青少年觀看。

其實《Connect：連瞳》的暴力及血腥程度，不及三池崇史舊作，不過《Connect》保留其古怪與奇幻風格。講述河東修（丁海寅飾）被器官販賣組織綁架，半昏迷狀態下一雙眼睛已被摘下，胸腹也被劏開，但他有不死之身，腹部傷口突然長出血紅色「觸鬚」，迅即復元。河東修清醒後逃走，匆忙間拾回一眼，另一眼睛被販賣器官組織的醫生（張光飾），移植到吳振燮（高庚杓飾）身上。後者不知情，而且是末期癌症患者，但他表面是普通上班族，其實是連環殺人犯，會把受害者製作成「屍體藝術品」放於鬧巿，引起外界關注。

獨眼河東修開始看到古怪影像，透過已移植到吳振燮身上的眼睛，看到他策劃殺人的畫面。河東修為了得回自己的眼睛及阻止吳振燮犯案，於是追蹤對方，卻引起警方注意，並捲入連環殺人案成為疑犯。器官販賣組織得悉河東修是擁有不死身的新人類「Connect」，也開始追捕他，欲拿其不死身圖利。河東修意外遇上對「Connect」感興趣的網絡小說作家伊琅（金慧峻飾），後者亦有不死身，借寫作之名尋找跟她同一命運的人。

「Connect」其實與韓國大型企業正道製藥的科研有關，首季結尾未解開河東修與伊琅如何成為新人類，只講到他們自小已有快速癒合超能力，被身邊人視為怪物，過着孤獨童年。善良的河東修一直低調過活，伊琅卻厭倦隱藏，覺得新人類「Connect」比普通人優越，希望改變世界，甚至有人能跟她一起支配世界，透過兩人帶出截然不同的價值觀。今季尾聲，吳振燮得悉河東修「Connect」秘密後，計劃將自己腦袋「連接」到河東修身驅，如此他就可擺脫被癌細胞蠶食。吳振燮詭計能否成功，要留待下一季才揭盅。伊琅一角也埋下伏線，本屬意跟河東修一起改變世界，但他似乎未必是最佳拍檔，伊琅大有可能投向吳振燮。

演員表現佳 情節邏輯不通

劇中3名主角表現不錯；丁海寅即使單眼演出，也表現出被視為怪物的痛苦與孤獨，比在前作《D.P：逃兵追緝令》的演出更有深度。高庚杓今年已先後推出了《極速首爾》、《6/45命運搏彩》、《月水金火木土》及《分手的決心》，十分多產；今次他挑戰變態殺人犯角色，給人不寒而慄的感覺。金慧峻劇中看來像乖巧少女，但對社會的不滿，一下子爆發出來，表現亦搶眼。

《Connect：連瞳》情理不通之處也不缺，例如河東修既有不死身，面對黑白兩道追逐，何須每次搏命逃走？吳振燮將屍體製作成巨型藝術品放在鬧巿，卻無人發現他搬「屍」過程，韓國街頭有許多閉路電視，也找不到線索？一宗連環殺人案，只安排3名警員調查，如此缺乏人手嗎？查案手法亦跟不上時代步伐，高級警員只會經常動怒，拍打下屬及嫌疑犯。雖然劇情多處不合邏輯，但仍值得期待下一季，且看三池崇史如何解謎，包括「Connect」和正道製藥的關係，以及「Connect」如何改變世界等。