《巴比倫：星聲追夢荷里活》世界首映 瑪歌羅比角逐澳洲影后

《巴比倫：星聲追夢荷里活》由《星聲夢裡人》金像導演戴文查素列（Damien Chazelle）執導，除了畢彼特與瑪歌羅比，還有華裔女星李麗君、《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）、《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、《毒梟：墨西哥》迪亞高卡華（Diego Calva）、《侍女》麥斯明格拉（Max Minghella）等主演。

導演戴文查素列透過《巴比倫：星聲追夢荷里活》向1920年代的光影世界致敬。故事講述上世紀20代電影製作由「無聲」走向「有聲」，有人雄心壯志，要趁機闖出名堂；亦有人追不上改變的步伐，被時代洪流淘汰。紙醉金迷考驗人性，星光燦爛與頹廢委靡並存不悖，正是那年代的荷李活寫照。《巴》片預計本月23日在美國上映，香港觀衆則要等到明年初才有機會欣賞。繼金球獎及影評人選擇大獎後，《巴》片亦有份角逐澳洲電影及電視藝術學院（AACTA）3獎，包括扮演沉溺於紙醉金迷生活女星的瑪歌羅比，將角逐最佳女主角，跟《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《法貝曼：造夢大師》米雪威廉絲（Michelle Williams）及《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊爭奪影后殊榮。

在《巴比倫：星聲追夢荷》飾演默片明星的畢彼特，有份角逐AACTA最佳男配角，將與《奇》片關繼威、《The Banshees of Inisherin》班頓基臣（Brendan Gleeson）、《上流落水狗》（Triangle of Sadness）活地夏里遜（Woody Harrelson）、《陌路人》辛夏里斯（Sean Harris）、《法》片祖迪夏斯（Judd Hirsch）爭獎。珍施瑪在《巴》片扮演記者，獲AACTA最佳女配角提名，對手包括《The Banshees of Inisherin》嘉莉干頓（Kerry Condon）、《奇》片的珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）和許瑋倫及《貓王》奧莉菲亞狄莊（Olivia DeJonge）。

《奇異女俠玩救宇宙》在AACTA以6項提名領先，另外同日公布提名的還有美國退休者協會（AARP）主辦的電影獎，《法貝曼：造夢大師》角逐6獎稱霸，《奇》片及《女戰不敗》各以5項提名緊隨其後，《Tar》和《她說》則角逐4獎再次之。