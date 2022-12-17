諸葛紫岐呻生意難做 汪圓圓讚子女有音樂天分

汪圓圓因疫情很久沒出席公開場合，開心趁晚宴重拾扮靚感覺。她說日常忙於相夫教子，特別是3名子女升小學，教讀書、功課要付出3倍力量，「大女讀3年級，兩個仔讀1年級，但不同一班，他們每班都有電話群組溝通，又有好多活動。我小時候不是在港讀書，現在發現在港讀書好吃力，有時我好忙，會找老公分擔，想不到子女說比較喜歡媽咪，因為我是嚴母，老公多陪子女玩」。她說子女有音樂天分，兩子愛彈琴，女兒喜歡唱歌，但隨着成長變得怕醜，只會在冲涼時間展歌喉。她透露聖誕節將一家赴澳洲和新西蘭旅行，雖然子女已會行會走，不用推嬰兒車出入，但執行李有另一種苦惱，「我已忘記如何執行李，反而仔女好有想法，執行李都要參與」。

記者：鍾一虹

攝影：陳釗