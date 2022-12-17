計劃進軍泰韓等地製作影視作品 古天樂投資荷李活電影探索新技術

52歲古天樂（古仔）在訪問中表示天下一電影公司希望進軍荷李活及泛亞地區，計劃在泰國、韓國等地製作當地語言的影視作品，目前已在內地、泰國及韓國開設辦公室。至於他之前曾投資及監製的兩部動畫電影《一家人大戰機械人》及《蜜熊仔維沃》，期望尋找更多投資機會，主要目標透過合作計劃，讓香港電影業加強新科技技術及經驗。

發掘編導演人才 迎合新生代口味

古仔表示有興趣拍攝涉虛擬實景與人工智能技術的影片，他說：「香港目前未有虛擬場景舞台，這種技術可以為科幻片帶來新的可能。我們想探索不止於科幻題材，還有技術本身。」不過在香港建虛擬場景舞台成本不化算，但可以飛到美國或澳洲拍攝。

古仔的電影公司除大製作電影外，還有很多較小規模的電影題材，如《媽媽的神奇小子》、《梅艷芳》、《翠絲》等，藉此培育新導演及演員。

古仔說：「香港現在好需要發掘新編劇、導演及演員人才，因為我們的電影工業以往雖然好輝煌，但沒有迎合年輕一代本土觀眾口味。」他指新生代對曾經在國際知名的香港動作及警匪類型片沒有太大興趣，「所以我們想製作更多貼近他們生活模式同經驗的電影」。

港產片谷底反彈 不能重複舊模式

近年香港電影業受疫情打擊，不過今年多部港產片取得佳績，古仔認為香港電影業到了最低谷後，現在開始反彈，是最適合時機去探索及嘗試新事物，不可以一直只重複舊模式。

娛樂組