感激太太照顧無微不至 顏國樑樂觀抗癌 想復出搵醫藥費

記者：陳釗

攝影：劉永銳

顏國樑上月相隔14年重返無綫，並自爆患上聲帶鱗狀細胞癌，導致聲線受影響變高音。他稱出席無綫台慶全因尊重，「因為該環節尊重我，承認我是經典的位置，也順便讓後生一輩認識我」。有何良言給一班年輕藝人？他表示有機會要用心去做，不要顧住玩，還要懂得尊師重道，千萬不要囂。他稱仍有戲癮，只要價錢、條件適合及劇本好，就無問題，笑言都要工作搵醫藥費，「現在接受免疫治療，一針就要39,600元，3星期打一針，而且入醫院5日已花費18萬，醫藥費真的很昂貴」。

答應港大做「大體老師」

談到患病，顏國樑稱年前曾酗酒成性導致膀胱出血，初時以為是癌症，幸最後虛驚一場，但今次真的不幸患上聲帶鱗狀細胞癌。雖然抗癌之路不易行，但他樂觀面對，當無事發生般看待，見招拆招，「我對生老病死看得很開，這是必經的，無人可避到。而且我在2013年時已答應港大做『大體老師』，希望幫助到一班醫科生多點實習機會，讓他們將來的病人得益」。原來顏國樑曾在2000年患情緒病，更集焦慮和驚恐症於一身，他說可能跟當時母親離世有關，之後看醫生接受治療，幸及時求醫，病情好快緩和，在醫生建議下修讀情緒病治理課程證書，以親身經歷幫助別人解決情緒問題。

「現在倒過來由太太養我」

受訪期間，顏國樑太太霍潔貞雖低調不出鏡，但她對丈夫無微不至，顏國樑亦感激太太一直的照料，「我給她的苦難很多，而且她年紀也不小，還要服侍我，真的很辛苦。（當年是否不想太太再做幕前？）不是，碰巧無綫不跟她續約，而我又有能力，便養她」。兩人相伴41年，顏國樑自認不懂浪漫，相處之道就是互相尊重，「我有個心得，就是無論對愛人還是家人，都要更加客氣，做到相敬如賓，當然浪漫度就做不到初相識時那樣，但遷就度一定要做到」。現在的寵物店，就是顏國樑知道太太喜歡，打本給她經營，他笑言：「兩公婆無計，以前我養她，現在倒過來由太太養我了。」

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