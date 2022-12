【開箱】《阿凡達：水之道》 占士金馬倫的愛海頌

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》,至今仍是電影史上最高票房紀錄保持者,相隔13年推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),當然令人寄望甚殷,事實證明2.5億美元(約19.5億港元)製作費絕對物有所值,無論在人物鋪排、故事主旨、美術設計及3D視覺效果等各方面,都比上集有過之而無不及,就算片長193分鐘亦不至令人如坐針氈。