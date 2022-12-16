【開箱】《阿凡達：水之道》 占士金馬倫的愛海頌

誓死保護家人

《阿凡達2》故事延續上集，講述森禾霍頓（Sam Worthington）飾演軍人積舒利跟潘多拉星球上的納美族人妮蒂莉（素兒莎丹娜飾）結婚生子，過着與世無爭、平淡而幸福的家庭生活。事隔多年，人類大軍再度壓境，一為尋找合適的遷居地，二為史提芬朗（Stephen Lang）扮演戈維治上校報仇而來。

為免殃及在森林定居的納美族人，身為族長的積舒利決定帶同妻兒離開，投靠以海洋為家的麥格拿族，琦溫絲莉（Kate Winslet）飾演族中精神領袖湖奈原本反對收留，夫婿兼族長多露華里卻以海洋包容萬物之心，接納積舒利一家，雙方子女亦不打不相識，彼此結為好友，為下集劇情埋下伏筆。

戈維治上校為了追殺積舒利，大肆搗亂海上各族，積舒利雖然一再忍讓，為了保護家人而委曲求存，直至子女遭脅持成為人質，他終忍無可忍，決定拚死反擊，正邪大戰一觸即發。

沉浸式3D體驗

今集名為《水之道》，根據麥格拿族人解釋，海洋代表無限，「是出生亦是死亡」，可與萬物共存，因此族長明知收留積舒利一家，隨時惹來殺身之禍，但仍挺身而出提供庇護，正是水之道的最佳示範。占士金馬倫為了呈現海洋世界的壯麗景色，花上多年時間研發全新技術，令到水底畫面更逼真，配合最先進的3D視覺效果，令觀眾有如置身其中，看着全新海洋物種包括貌似蛇頸龍的「伊路」、身長超過300呎的巨無霸「塔鯨」等，時而遊弋時而飛翔，令人目眩神迷。

電影的重頭戲頗有占士金馬倫前作《鐵達尼號》影子，為了拍攝這場壓軸軍艦大戰場面，攝製隊特別搭建一座120呎長、30呎深的巨型水缸，以實時動態捕捉技術拍攝森禾霍頓、素兒莎丹娜跟史提芬朗等演員的海底搏鬥戲。為了呈現最真實的效果，導演要求各人在開拍前先接受徒手潛水訓練，據報已婚並育有3名子女的琦溫絲莉最厲害，能夠閉氣潛行超過7分鐘，難怪她演繹船艙逃脫一幕如此傳神。

落力宣揚環保

看罷《阿凡達2》不禁令人聯想起《明日戰記》，兩片同屬科幻題材，製作費亦驚人，但後者屬於起步階段，且別比較電腦特技和視覺效果的高低，就以劇本而論，兩者都在宣揚環保，《阿凡達2》先拍出海洋之美，尾段筆鋒一轉，戈維治上校借助捕鯨團隊技術，出海追蹤積舒利之餘，團隊亦趁機捕殺塔鯨，藉以牟取暴利，過程血腥暴力，令人慘不忍睹，明顯在諷刺日本捕鯨傳統，正好讓觀眾反思保育的重要性。

反觀《明日戰記》開宗明義講空氣污染，問題是污染有幾嚴重？為市民生活帶來什麼影響？電影沒有詳細交代，僅以旁白輕輕帶過，「我就是天幕，天幕就是我」，然後就是一幕接一幕的機甲大戰，最後環境問題輕易解決，如此避重就輕，白白浪費了一個有意義的主題。

占士金馬倫最近在訪問中表示，今集製作成本高昂，暗示票房收逾20億美元（約156億港元）才可達至收支平衡，又半開玩笑說假如《阿凡達2》賠本的話，便會煞停拍攝第3、4、5集的計劃。隨着新片開畫，預售成績理想，估計達標在望，問題是能否超越前作，改寫史上最高票房紀錄而已。