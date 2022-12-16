《奇異女俠》影評人選擇獎14提名領跑

【明報專訊】第28屆美國影評人選擇大獎（CCA）將於明年1月15日舉行頒獎禮，繼早前公布劇集部門的提名名單，電影部門昨日亦揭曉，楊紫瓊主演《奇異女俠玩救宇宙》入圍最佳電影、導演、女主角及男女配角等合共14個獎項，成為今屆熱門；金像導演史匹堡（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）以11項提名緊隨其後，群星拱照《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）及威尼斯影帝哥連費路（Colin Farrell）主演黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》同獲9項提名。前年宣布患上淋巴癌的《聲聲相識》金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges），將會獲頒終身成就獎。