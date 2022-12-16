經歷多次感情創傷 黃姸搵細妹頂替相睇

經常付出真心不獲珍惜

問到現實中有否試過付出真心但不獲珍惜？她說：「試得多，無論愛情、朋友、工作和父母都試過，例如我返父母家，見到用餐的碗不太美，買一套新的給媽咪，但她一直不肯用。（男友呢？）都試過，我每次拍拖都全程投入，覺得跟對方可以到永遠，所以每次失戀都好傷，像失去半邊心。（是否被分手？）不是，主要因感情轉淡。（有否遇過渣男？）感覺對方出軌算不算？幸好只試過一次。」

黃妍表示經歷多次感情創傷，現在拍拖要很小心，審慎考慮才敢開始。單身多年的她最近被父母催婚，因已30歲，「父母問我幾時結婚生仔，身邊亦有很多朋友已婚生仔，令我有點壓力，不過已練成聽到當聽不到。（媽咪有否介紹男仔？）之前有安排相睇，叫我跟乜太個仔食餐飯，我覺得好尷尬，又怕應酬，細妹幫我頂替過多次，但她都無一次成功」。

怕與圈中靚仔拍拖

至於擇偶條件，黃妍稱首要接受她是個極度工作狂，「早前赴英國旅行，突然有人幫我在當地搞騷，我二話不說答應，結果旅程有一半時間在工作，分別在倫敦和曼城各唱一場，令我重拾出道前四處busking的感覺，很多人在曼城睇完，再到倫敦捧場，令我好感動、好窩心。以前在台灣經常busking，今次衝出亞洲，希望將來有機會去更多地方開騷」。會否與圈中人拍拖？黃妍即耍手表示不會，「跟圈中男仔拍拖好煩，因條件好又靚仔，我好易呷醋，又好需要安全感」。不過她有保留說世事難料。

化妝︰Jessica Chan

髮型︰Alex So@The Attic

記者︰柯美