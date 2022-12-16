任《造星V》導師 陳蕾：不囂張加分 馮允謙驚情緒失控破壞形象

韋羅莎：盡量保持友善

馮允謙樂意分享入行10年經驗，笑言不想做惡導師，但本身對音樂要求高，擔心耐性不夠，情緒會突然由0跳上100，破壞形象。陳蕾表示隨心而行，提供真誠意見，但怕說話會傷害別人，剪接後變成乞人憎，她都有包袱。On仔跟監製花姐（黃慧君）開會設定導師工作，希望與學員建立亦師亦友關係。

韋羅莎自言好易惡，盡量保持友善，她笑說若馮允謙發惡一定是發生大問題，大家看節目會見到他們不同面貌。

On仔嚴禁用「照騙」

陳蕾被問到會否以《造星II》亞軍張天賦（MC）做準則？她稱若以MC為標準就太高了，會好大壓力，她與On仔看法相近，着重才華及人品，不囂張會加分，「參賽者好高質，今年多混血兒，剛見了幾個，好多人唱《記憶棉》，其中一名參賽者有少少MC影子」。

On仔今次孭起導師責任，心情緊張，沒想到會暴露真性情，「剛開始會講『麻麻哋』，後來直接講『呢個唔得』」。他稱若發現參賽者用「照騙」面試會扣分，「不少人用半裸履歷照，我們會測驗有否貨不對辦，有參賽者拉高衫騷腹肌」。馮允謙與韋羅莎見有數名參賽者的外形不俗及有潛質，前者對一名全能表演者印象深刻，對方靚仔、騷腹肌唱《記憶棉》。他回憶當年辭工參加歌唱比賽追夢，認為除才藝外，尊重比賽和機會好重要，不會揀貪玩不認真的人。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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