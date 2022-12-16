許廷鏗預告開騷跳唱送驚喜 鍾舒漫明年伙細妹出新歌

衛蘭食聖誕大餐前勤做健身

衛蘭、鍾舒漫與妹妹鍾舒祺同是教友，日前聯同衛詩雅、王君馨參與聖誕報佳音，又約食聖誕大餐。衛蘭笑說：「我上星期好勤力做健身，讓自己有空間飲食。我約好多親戚及好友聚會，聖誕節當日一定為家人親自下廚。」鍾舒漫與鍾舒祺稱每逢節日都覺得虧欠雙親，「因父母近兩年不在港生活，未能一家團聚」。

鍾舒祺稱平時到衛蘭家聚會感覺溫暖，對方親自下廚兼安排周到。問衛蘭會否參加各個音樂頒獎禮？她稱等公司安排。鍾舒漫曾因壓力影響唱歌失聲，近期已克服心理關口，心情輕鬆好多，籌備明年與妹妹出新歌。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com