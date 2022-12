《阿凡達2》首周末票房料收41億 有望超越《奇異博士2》膺今年全球開畫冠軍

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)今日(15日)率先在港上映,本周五(16日)美國與內地同步開畫。美媒引述業內人士估計,此片以破紀錄的全球5.2萬個戲院銀幕放映,首周末票房料收5.25億美元(約41億港元);如果推斷正確,將會超越《奇異博士2:失控多元宇宙》成為今年開畫冠軍。