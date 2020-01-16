叱咤公布「我最喜愛歌曲」15強 MIRROR佔過半數 COLLAR成唯一女聲

【明報專訊】商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明年1月1日舉行，「我最喜愛的歌曲」首輪投票周一（12日）中午12時展開，樂迷一人一票，昨日商台公布截至昨日中午12時最新15強走勢，分別是COLLAR《Call My Name！》、呂爵安《Elevator》、柳應廷《MM7》、盧瀚霆《Mr.Stranger》、MIRROR《We All Are》、張天賦《小心地滑》、張天賦《老派約會之必要》、李駿傑《半》、洪嘉豪《污糟兒》、姜濤《作品的說話》、Dear Jane《到底發生過什麼事》、江𤒹生《信之卷》、林家謙《某種老朋友》、陳卓賢《留一天與你喘息》，以及張敬軒《賽勒斯的愛》。