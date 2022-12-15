離婚後首亮相 投入玩遊戲 莊鍶敏緣分到無懼再婚

莊鍶敏透露離婚原因除生活方向、價值觀和想法不合外，最主要是前夫反口不搬來與她同住，結婚兩年多相處時間得半年，無時間了解，但她相信沒有第三者。可會對婚姻恐懼？莊鍶敏說：「又未去到恐懼，但不會急住再想結婚，緣分話唔埋，但異地戀會難點，首先要價值觀一樣，同有時間相處。」

姚子羚唔介意只提名女配

姚子羚早前到新加坡出席「2022亞洲影藝創意大獎」頒獎禮，角逐女主角的她雖因空手而回感有點可惜，但有總經理曾志偉帶她與馬國明品嘗當地美食，寓工作於旅遊。對於有網民覺得她在無綫頒獎禮憑劇集《鐵拳英雄》提名最佳女配角，不值她被降呢，姚子羚說：「一切跟公司安排，我覺得什麼位置不是最重點，最緊要大家鍾意這角色和演出就最開心。」她對得獎平常心，讚對手蔣家旻演得好，志在參與及支持老友陳山聰。

張達明玩遊戲試體力

張達明表示因抗癌行動緩慢，過去10年很少參與遊戲節目，並笑說：「老了應該智力低咗，但想測試自己身體正常郁得番先，現在身體情况時好時不好，要睇狀况。」談到工作近况，張達明透露將有一個很大的宣傳海報出街，關於他擔任舞台劇編劇和導演，「我不是專業，但好有興趣，好想做靚佢，第一次攞『最佳導演』（香港戲劇協會第一屆香港舞台劇獎）是2004年，對上一次已是2017年，總之有好多美麗的事，健康了又多了工作」。

記者：林祖傑