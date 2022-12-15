開騷怕囡囡上台怯場 梁詠琪預告另類母女檔演出

梁詠琪（Gigi）已開始為演唱會準備，自覺現時身形適中，不用為開騷減肥，與家人一直採健康飲食和生活，目標保持長壽攜手到老。她笑言要謝絕品嘗賀年蘿蔔糕，騷前兩周會閉關操練，「閉關等如趁機得到私人時間，可以寧靜練歌、煲劇，不怕嘈到家人，老公幫手湊女，減輕我負擔，始終當了媽媽，平時工作後回家都好忙碌」。

注入劇場形式表演

已開始背歌詞和練歌的Gigi稱今次表演加入劇場形式，將幾百首作品融入「昨天、今天、明天」的時間軸主題，讓大家重新認識時間與自己的關係，「這幾年疫下，時間好似被偷走了，發生好多事，但又好似冇發生過，舒適圈不存在，想帶出時間對自己的變化和成長，相信大家睇完個騷會有些啟發」。她有信心用劇場形式表演會受歡迎，讚現代觀眾很高質，能接受不同方式的演唱會。今次開三面台，幕後用全新班底，加上視像效果、服裝以及歌詞配合意境，相信會擦出火花，好好玩。

不反對女兒入行

Gigi表示5年前紅館演唱會以個人為主，今次想邀請好友做嘉賓，趁機相聚，帶出開心氣氛。到時7歲女兒Sofia會否上台表演？Gigi笑說：「其實女兒都喜歡表演，但上台會緊張，怕她會怯場，所以安排Sofia做觀眾開開心心，若女兒上台，我要顧埋她，不想自己太大壓力。將來Sofia想選擇做這行，就等她靠自己行這條路，不要靠母親，要讓她搞清楚唱歌為終身職業，一定要自己喜歡才可以。」

Gigi稱Sofia喜歡畫畫，繪的抽象畫滿載童真，她和好友楊采妮相約一齊把小孩的畫作全部儲存起來留念；她想到揀選女兒畫作放入演唱會跟大家分享，以另類母女檔同台演出。

期待到不同地方巡唱

談到加場，Gigi非常開心表示聽到疫情措施放寬，好多外地朋友即決定動身來港睇騷支持她，「希望到時開騷，防疫措施再放寬，容許入座率100%，香港人好鍾意睇演唱會，見到近期好多歌手開騷，樂壇百花齊放好開心，希望樂壇、世界經濟會愈來愈好」。她盼疫情盡快過去，待完成香港演出，可飛赴不同地方巡迴開騷。

記者：鍾一虹