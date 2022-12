【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),本周五(16日)在美國與內地同步開畫,香港提早一天上映。為了宣傳造勢,現年68歲的占士率領主角森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)等先後出席倫敦、韓國及日本首映禮,返回美國途中,疑在航班上感染新冠病毒,被迫缺席前日在洛杉磯舉行的美國首映活動。