《王冠》英女王菲臘親王戴妃同爭金球獎

《小學風雲》將與《星期三》、《大熊餐廳》、《職業槍手》及《破案三人行》角逐最佳音樂或喜劇獎，身兼《小學風雲》編劇及女主角的昆塔布倫森（Quinta Brunson），亦會跟《星期三》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）、《空中小姐》嘉莉古高（Kaley Cuoco）、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）及《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）爭奪喜劇視后。

戲劇方面，《王冠》除了入圍最佳劇集，飾演晚年版「英女王」的艾美達史丹頓（Imelda Staunton）、「菲臘親王」尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）和「戴妃」伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），分別角逐最佳女主角及男女配角。

回顧過去4季，先後扮演年輕版和中年版英女王的嘉莉霍爾（Claire Foy）及奧莉菲亞高文（Olivia Colman），都憑《王冠》贏得金球視后，且看艾美達能否延續這個優良「傳統」。