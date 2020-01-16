Jin入伍大陣仗 BTS全員送行 兵役問題擾攘多時 傳Suga接棒服役

文：蘇珮欣

根據韓國軍方規定，18至28歲身體健全的成年男性必須服兵役，奧運獎牌得主或藝術文化界具重大成就者，方可獲得豁免，改以其他服務代替。1992年出世的Jin，因BTS曾獲頒文化勳章，准許入伍限期推遲兩年，因此本月剛滿30歲的他，已達入伍的最後期限。

最快2025年重組

韓國社會對於BTS應否獲得豁免兵役，近年爭辯不休，有官員認為BTS推動韓國音樂文化有功，為韓國旅遊業帶來龐大經濟效益，要求「免役」或以其他服務代替，亦有民眾反對，不應為藝人開先例。今年10月，韓國兵務廳表示當兵人數逐年減少，為了在兵役事務上公平公正，「BTS全員服役較為可取」。其後Jin主動申請入伍，所屬事務所亦宣布BTS其他成員將會履行兵役，最快2025年重組。

Jin昨日下午前往京畿道漣川某新兵訓練營報到，與約200名新兵一起參加為期5周的新兵訓練，繼而以陸軍身分服役一年半，預計2024年6月12日退伍。Jin隊友包括RM、Suga、J-Hope、V、Jimin及柾國昨日均有送行，他們分別乘坐6架黑色房車，直接駕入軍營，一如早前聲明所講，不會停車跟傳媒及粉絲見面或發言，避免造成混亂。

港迷赴韓打氣

韓媒指BTS人氣高企，當地警方擔心有大批粉絲送行，於是派遣約270名警員維持秩序，加上軍人、消防員，以及專門照顧外國粉絲的女警及翻譯員等，在營外設立指揮中心，防止人群失控，重演梨泰院事件。事實證明粉絲秩序良好，部分人冒寒通宵守候，來自香港的粉絲表示：「無論何時，Army（BTS粉絲暱稱）都會想念你、等待你及愛你」。

韓媒引述消息人士指，1993年出世的Suga將會成為下一位入伍的成員，但因他在2012年曾發生交通意外，舊患導致左肩軟骨破裂，一度停工半年，接受手術及休養，Suga無法以現役兵身分入伍，改為擔任公益兵。事務所表示，不會就Suga的兵役問題作出回應。

柾國座駕拍賣

提起BTS，成員柾國的座駕最近在首爾拍賣會上，以12億韓圜（約71萬港元）成交。據悉首爾拍賣平台早前公開拍賣一輛名車，雖然沒有標示車主身分，但有報道指汽車屬於柾國，事件惹起外界關注。