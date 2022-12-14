投訴「金牌媒人」林盛斌未盡力 呻感情成績零分 胡定欣恨聖誕有人陪

胡定欣與譚俊彥昨日出席「最強人氣品牌大獎頒獎典禮」，兩人分別獲頒「最強人氣廣告男、女星」，同場張馳豪及因事未能出席的炎明熹（Gigi）與姚焯菲同獲頒「最強人氣廣告歌演繹歌手」獎，同樣獲頒「最強人氣廣告女星」的黃智雯亦未能親身到場領獎。

獲頒「最強人氣廣告女星」

胡定欣早前在另一個頒獎禮獲頒「最佳女演員」獎，開心今次再獲獎項。譚俊彥笑言暫時只得一個獎，要沾胡定欣的旺氣。

胡定欣說：「跟健康品牌合作剛好10年，得到這個獎，如同品牌見證我成長，支撐住我的健康身體去應付我的演藝事業，希望憑《白色強人II》角色，可以跟醫療產品合作，覺得健康方面比較重要。」

譚俊彥謝絕父女檔拍廣告

譚俊彥表示今年首度拍攝月餅廣告，希望長做長有，跟胡定欣一樣10年來一直冧莊，笑言廣告中的女兒年紀還小，可以拍到長大。問到會否跟真正女兒父女檔拍廣告？他說：「等她大個啲先啦！目前小朋友都應該先專注學業，想盡量給女兒保留童真，畢業後大把機會做嘢，到時可能調轉，她不想跟我拍呢！現在小朋友有自己的意願，我不可以幫她揸主意，其實女兒都有很多騷要做，例如為學校活動擔任司儀，她的英文發音差不多叻過我，普通話又講得比我好，我就愈來愈普通，我的職責是做司機，袋定張八達通做『阿四』。」

「擇偶無條件 行出嚟啱就啱」

譚俊彥表示聖誕節會陪小朋友到主題樂園玩。在旁的胡定欣聞言說：「真係好，有得家庭樂，我都想搵朋友一齊到主題樂園玩，見到啲相，有好靚煙花。聖誕節都是跟朋友共度，唯有叫朋友唔覺意帶啲新朋友來認識吧！」她投訴Bob為她做媒人近一年卻未見成績，「佢有介紹，但已到年尾，成績表仍是零分，點算先！聖誕節畀個機會佢做啲嘢吧！都揀咗咁多年，現在已去到無條件，行出嚟啱就啱，希望有個快樂聖誕」。譚俊彥安慰道：「梗係寧缺勿濫啦。」

Bob：感情呢家嘢好講feel

Bob對胡定欣的埋怨有解釋，他說：「暫時未合眼緣啫，努力緊㗎喇！感情呢家嘢好講feel。（胡定欣是否沒設定要求？）就算有要求都係好正常。（明年會否幫她追落後？）真係處理緊㗎喇。」

記者：林祖傑