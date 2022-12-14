租用幾千呎種植場 楊卓娜：喜歡大自然多過百貨公司

楊卓娜正拍攝新劇《虛擬情人》，劇中要跳鋼管舞，雖然公司提供老師及訓練課程，但暫時只上了兩堂，都不是太有信心，同時也要努力keep fit，應付性感舞衣。事前可獲老公批准？她笑言：「又不是三點式，只是較貼身，老公覺得還可以，視為健康性感。」至於聖誕節將至，她透露正日會跟親人一起開派對慶祝，她會下廚炮製聖誕大餐宴客，屆時細妹楊茜堯一家亦會出席。

陳嘉倩滑雪弄傷頸

陳嘉倩剛去完日本3個星期回港，但樂極生悲，在最後一個星期去滑雪時，不慎弄傷頸，最初頭部無法轉動，至今已兩個星期，受傷位置仍動作緩慢。她笑稱3年沒去旅行，此行瘋狂「血拼」，接近破產，所以回港要努力工作儲彈藥，稍後亦要為新劇《心靈師》宣傳。她今次日本行還有另一目的，就是學畫漫畫，報讀了喜歡的漫畫家舉辦的短期課程，榮幸做到對方弟子，雖已初步畢業，但漫畫師之路門檻很高，若要達標需要繼續練習。

記者：陳釗