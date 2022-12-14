劉德華想將《無間道》變成音樂劇 導演劉偉強盼原班人馬新片再合作

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

劉德華（華仔）、應屆港姐季軍梁超怡、劉偉強及林建岳等前晚出席電影《無間道》20周年4K修復版巨幕特典場，跟觀眾分享對這部經典作的感受及切蛋糕慶祝。華仔表示該片對他而言是里程碑，望新版本能再次令觀眾感受到《無間道》的力量，獲歡眾報以掌聲及高呼「I Love You」。

華仔爆料：當年個個演員都收順啲

華仔回想當年以鄭秀文、楊千嬅所演出的女性電影較受歡迎，他與劉偉強想創作多些男性電影，先有《阿虎》、《全職殺手》，接着是《無間道》，希望重振男性電影聲威，但不知當時劉偉強拍得很有壓力，笑稱自己拍得好舒服，仍覺得拍這部片是去年的事，他說：「我戲中著的那對鞋仍保留，視為珍藏，當年劉偉強還送了部『膽機』給我。」

劉偉強稱沒有華仔就沒《無間道》，因當年開戲十分困難，製作費不是大家想像中那麼多，「通常一部大片會拍40組，但我們只拍了22組，唯有開聲叫大家收順啲，將錢放在製作上，大家都好幫手」。華仔坦言因知道有多少製作費，所以自己收好低片酬，他笑言：「還要靠林建岳三寸不爛之舌，向其他演員說『華仔都順，你們順不順？』其實個個都收好順。」

劉偉強認為這部經典作不應延續再拍，3集已經足夠，望原班人馬拍一部新題材的電影，有合適劇本隨時可實行。華仔亦表示曾經考慮將《無間道》變成音樂劇，一直想付諸實行，他說：「暫時沒有時間表，但就好想做，我當然會參演，不一定要演原本角色，演其他角色都可以。其實是賺不到錢，不過好有藝術性。我都是亂咁噏，未知得唔得。」

梁超怡難忘被「父親」梁朝偉搣面

梁超怡當年6歲參演《無間道》，飾演梁朝偉女兒，她表示特別記得跟偉仔對戲，最深刻印象是有場戲要畀偉仔搣面，NG了幾次，雖然覺得好痛，其實很享受當中過程，如再見到偉仔，就不夠膽叫對方搣自己塊面，她笑道：「我相信好多人都想畀梁朝偉搣塊面，所以當時都覺得好幸運，但拍完一直沒見過他了。當時帶着紙筆想攞到梁朝偉和劉德華簽名，但怕醜沒有攞，比較遺憾，不過都有合照。」她稱好想再跟偉仔合作，但不想演對方女兒，「因為他保養得很好，不似我爸爸，可以演情侶，亦不介意將銀幕初吻獻給他」。