【開箱】《皮諾丘》 基拉莫狄多路的暗黑動畫版《木偶奇遇記》

改動原著令故事更貼地

《皮諾丘》今年10月在倫敦影展首度亮相，11月在美國部分戲院限量放映，為報名參加金球獎及奧斯卡等電影頒獎禮做準備，12月9日終於在影視串流平台Netflix上架，令到全球影迷能同步欣賞導演基拉莫狄多路花上15年時間籌備和拍攝的動畫傑作。

《阿甘正傳》羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導、金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演真人版電影《木偶奇遇記》，故事以老木匠傑佩托兒子卡洛死後多年為起點，透過湯漢斯一闕哀歌，簡單交代劇情背景，然後小木偶已被黑人仙女施展法術，變成會行走會說話的皮諾丘；反觀動畫版《皮諾丘》開場花上不少篇幅描寫卡洛小時候跟父親傑佩托在意大利村莊的相處時光，例如父子日間到市集做買賣、晚間唱歌哄睡覺等溫馨歲月，好讓觀眾更能感受到傑佩托日後痛失愛兒的沉痛心情。

新版本在原著基礎上改動不少，令到故事更加貼地，也更突顯基拉莫狄多路的暗黑風格。電影以第一次世界大戰為背景，卡洛首次看見飛機駛過村莊感到興奮，最後他在某次空襲中遇難，傑佩托悲痛欲絕，人生墮落谷底；直到皮諾丘出現，剛好填補喪子之痛，後來卻被軍方徵召上陣，一度戰死沙場，反戰意圖不言而喻。

同時推出30分鐘製作特輯

另外，原著只有藍仙子為皮諾丘施法術，令他由木偶變成真正男孩；新片改由木精靈負責，而且她有個姊妹死神，見證皮諾丘不斷死而復生的奇幻經歷，例如他曾被市長的汽車撞死、遭士兵開槍射殺，甚至引爆水雷跟巨型角鯊同歸於盡，幸好他擁有不死之身，每次都能化險為夷。不過，大團圓結局只是表面假象，皮諾丘跟其他同類型角色如韓劇《鬼怪》孔劉一樣，永生從來不是一場祝福，尤其是歲月悠悠，看着身邊至愛逐一離開，《皮諾丘》難免滲出一點苦澀味道。

《皮諾丘》請來《歐比王肯諾比》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）、《希魔撞正殺人狂》基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）、《奇異博士》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）及金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）配音，分別聲演蟋蟀賽巴斯甸、老狐狸伯爵、木精靈及猴子渣渣圖拉，注入不少星光，但實際用途不大，只算錦上添花。

《皮諾丘》上架之日，Netflix同時推出30分鐘製作特輯《幕後匠人》（Guillermo del Toro's Pinocchio: Handcarved Cinema），展示導演基拉莫狄多路領導定格動畫師團隊，結合傳統動畫技術和先進電腦特技，把定格動畫的效果推向更高層次，「在各種動畫模式中，我認為定格動畫是最神聖、最神奇的風格」。一語道破他製作本片的原因，某程度跟老木匠傑佩托精雕細琢皮諾丘其實大同小異，不單是對技術的追求，更重要的是對人性的探索。無論是基拉莫狄多路抑或傑佩托，結果都做到了，實在令人感動。