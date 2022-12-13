「動漫歌曲帝王」水木一郎病逝

水木一郎死訊曝光後，《鐵甲萬能俠》漫畫原作者永井豪留言悼念，感謝他為動畫唱主題曲，令到作品面世50年仍然大受歡迎；熱愛動漫文化的女星中川翔子亦透過社交媒體上載二人合照，「我不能接受沒有水木一郎的世界，感覺他只是睡着了，無論在公在私，他都視我如女兒般愛護」。

另外，在《男人之苦》影視系列扮演主角渥美清鄰居的佐藤蛾次郎，本月10日被家人發現倒斃在寓所浴室地上，警方接報到場，證實當場死亡，享年78歲。他的經理人事後向日媒透露，蛾次郎死於心肌梗塞。佐藤入行超過50年，除了《男人之苦》系列外，他也參演不少日劇如《孤獨的美食家》、《仁醫》及《0.1無罪真相》等。其子佐藤亮太亦是演員，昨日為亡父主持葬禮。