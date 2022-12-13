洛杉磯影評人協會獎 《奇異女俠》姬蒂新片瓜分最佳電影

【明報專訊】洛杉磯影評人協會（LAFCA）前日派發成績表；按照慣例，每獎分設冠亞軍；結果姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演講述德國指揮家故事的《Tar》，以及楊紫瓊擔正《奇異女俠玩救宇宙》瓜分最佳電影殊榮。LAFCA今年在演技獎項不再分性別，結果最佳主角方面，由姬蒂白蘭芝與《Living》標尼爾（Bill Nighy）平分秋色，《奇》片楊紫瓊只能屈居亞軍。托迪菲爾德（Todd Field）憑《Tar》兼奪最佳導演，《Tar》合共得3獎成為大贏家。《奇》片關繼威及《上流落水狗》（Triangle of Sadness）桃麗迪李昂（Dolly De Leon）雙雙膺最佳配角。《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）新作《皮諾丘》奪最佳動畫，最佳紀錄片則落在今年威尼斯影展最高榮譽金獅獎得主《All the Beauty and the Bloodshed》身上。 波蘭片《驢子伊艾奧》（EO）捧走最佳非英語電影，兼奪最佳攝影。即將上映的《阿凡達：水之道》亦贏得最佳布景設計。