應粉絲要求簽CD 陳奕迅見「肥陳」燈牌嗌掃興

唔認歌聖 寧做歌手

Eason除耳機感受觀眾歡呼聲，提到觀眾席上的燈牌，「你睇……成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興」。歌迷即時換上「歌聖」燈牌，Eason笑道：「歌聖？歌手算啦，佢哋好特別，成日整燈牌都好特別，幾十歲人仲有咁嘅興致，我都就嚟50（歲）啦，仲有燈牌，I'm still hot。」他自言從不是偶像派，澄清燈牌不是他畀錢整，有錢留來做好唱片，「𠵱家做CD係做紀念品咁做，有邊個屋企仲有CD機？其實唔多。𠵱家係電話世界嘛，我已接受咗喇，你影我啦，你唔影我，我覺得自己冇存在價值，影我啦。」

之後Eason問觀眾：「你哋係咪從來未試過喺紅館睇一個演唱會，有歌手由頭到尾冇斷過咁唱歌？冇乜講嘢？我成功咗喇！其實真係好正，係咪覺得聽得入好多？音響又好好？」現場觀眾大叫：「超正呀，正到癲，正到黐線。」Eason感動哽咽，咬唇忍淚，多謝觀眾對他的等待；encore環節他選唱《黃金時代》，全場觀眾開心大合唱。

娛樂組