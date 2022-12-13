魏浚笙贊成同居試婚 徐㴓喬最怕室友污糟

Jeffrey在劇中力追Asha，大鬥情敵Anson Lo（盧瀚霆），眼見連海報都用Anson Lo及Asha拖手照，Jeffrey笑稱認輸，透露為幫助演活角色，拍攝時將現實中曾追不到心儀對象經驗融入角色，「現實都試過追唔到女仔，覺得有時啲嘢要講緣分，追唔到就會覺得唔啱，費事再糾纏，所以好欣賞劇中角色性格，真的不易，現實中畀人拒絕過一兩次，不過成功比例多少少啦」。Asha稱與「教主」Anson Lo有感情戲，不怕惹「神徒」不滿，表示無任歡迎「神徒」將自己個頭key落她身上。

三個男人一個墟

Asha大爆拍攝時一班男人嘈過女人，連娟姐（練美娟）也不夠班男人嘈，Jeffrey、Anson Lo和Jer（柳應廷）經常圍埋唱歌，Jeffrey說：「我和黃德斌傾健身，同Anson Lo是首度合作，但認識很久，我們是戲劇班同學，邊演邊研究，合作得幾開心，和他與Jer講廢話多啲，吹啲水都好無聊，冇咩營養。」他直認很鍾意唱歌，日常都會成日唱，但不會唱情歌給女友聽，他說：「覺得唱歌是me time，但都是鍾意做戲多些。」

談到同居經驗，Asha透露與家人、朋友、伴侶都試過，同居最怕對方麻煩及污糟，「與伴侶同居無咩問題，但希望不要咁快，認識一個月就同居不是咁好啦，喜歡慢慢逐步來」。未試過同居的Jeffrey絕不反對，「不一定結婚才可同居，只是經濟不許可，經濟許可就ok，我覺得伴侶要先同居，才能清晰分工互相遷就，因為結婚後才同居，有很多生活習慣或婚後先知的事會配合不到」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

服裝：DIOR（魏浚笙）、PortsPURE, Maje, Marc Jacobs（徐㴓喬）