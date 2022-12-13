樂易玲捧場證無得罪高層續「廢噏」 吳若希獲黎諾懿驚喜贈大碼胸圍

記者：林祖傑

Jinny以一曲《眼淚的秘密》為個唱揭開序幕，向觀眾事先聲明今次是一個自肥演唱會，全晚會一直「廢噏」，笑稱結婚時沒擺酒，叫買飛入場的觀眾當「畀人情」。她分享入行至今點滴、感情世界及對家人的愛，先後兩度落淚，談到近年經歷了很多，對生活追求及看法有轉變，學懂了慢活，惟新聞及是非仍是接踵而來，承認沒有期待每個人都明白。

老公情書示愛

現場播出Jinny為演唱會鍛煉的片段，除大騷腹肌，還有一對仔女的打氣片，Jinny憑歌寄意唱出《愛情無價》送給老公。Jinny老公亦送上驚喜，當她準備唱《只想你記得》時，熒幕播放老公寫給她的情書，提到家庭是她永遠的後盾，無論遇到多少困難，他們定必為Jinny遮風擋雨。Jinny高呼很甜，獻唱途中不禁哽咽，之後忍不住爆喊。

許廷鏗胡鴻鈞拍片支持

Jinny開騷前曾提過想找傳反目的好兄弟許廷鏗與胡鴻鈞做嘉賓，但最後二人都有工作未能現身支持，Jinny的「破冰」行動失敗，但他們各自拍片以示支持。除鍾柔美擔任嘉賓，Jinny突邀台下睇騷的黎諾㦤合唱《友情歲月》，並笑說：「請不到鄭伊健，唯有拉『何文田鄭伊健』黎諾㦤上台。」

黎諾㦤一臉無奈反問Jinny是否想搞衰自己個騷，唱完即拿出大碼粉紅色胸圍送給她，笑稱：「因看報道知道她要隆胸，但買給她的是戴祖儀。」引得全場爆笑。她以一曲《美好的時光》為演唱會結尾，並表示希望這個不是自己最後一個演唱會，隨即問台下的樂易玲：「係咪呀，樂小姐？」

樂小姐冇嬲過

Jinny騷後受訪稱一開場已忍不住喊，對於老公送驚喜是意料之內，提到在台上談感情創傷，她說：「我們知道彼此的情史，人需要成長，到這個moment，我覺得我成長咗，大家互相支持，老公是我最親的親人。」夫妻經常擦出火花？Jinny笑說：「長期都有，維持感情的方法是不停製造火花。」

問樂小姐是否原諒了她？Jinny說：「樂小姐從來都冇嬲過，只是打來話我『真係唔知死』，其實公司畀我好大支持，真係幾縱容吳若希，成日講笑話『吳若希曳呀，要雪藏！』就係咁囉，又話TVB方丈、小器，都唔雪，仲有得開騷，還不是告別演唱會，所以真心多謝樂小姐。」她表示完騷最想大吃一餐，是否已打消隆胸念頭？她說：「其實是為自己，純粹想視覺效果好睇啲，但又覺得冇胸著衫都ok吖！但未到打消念頭，內心都抱一絲希望。」