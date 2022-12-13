CL性感壓軸登場炒熱氣氛 Tyson Yoshi被叫除衫 大騷麒麟臂

另一演出歌手Tyson Yoshi獻唱4首歌曲，唱完《I don't smoke & I don't drink》和《If I die tonight》後，他笑說：「很凍呀！」台下粉絲即大叫除衫，起初他不為所動，還爆粗說：「等了很耐？除衫要等久一點，夏天先啦。」但唱到《In My Dream》，Tyson Yoshi終除掉皮褸，騷出麒麟臂，引起全場尖叫。有粉絲向台上的Tyson Yoshi掟球衣和紙飛機，他一一收下，笑言：「今次不是bra了。」Tyson Yoshi表演完畢準備落台，卻忘記影大合照，他折返舞台，場面搞笑。

記者：陳釗