MIRROR 3子街頭鬥chok 鏡粉捱凍撐場 盧瀚霆Edan派心送暖 邱士縉被撩爆笑

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Anson Lo、Edan和Stanley上午10點30分穿上品牌服飾現身，粉絲見到偶像隨即進入瘋狂狀態，尖叫聲不斷。3子非常識做，不停揮手打招呼，還擺pose和chok出靚仔樣給粉絲拍照，其間Anson Lo風騷自轉，不時與Edan密密斟，心情大靚。之後3子配合大會輪流到溜冰場和纜車擺設拍照，各人一舉手一投足都令粉絲神魂顛倒，有人放聲大嗌：「好靚仔，又有型呀。」有粉絲搞笑向Stanley說：「我想同你搭纜車呀。」搞到chok樣的他忍不住笑了，並跟粉絲說：「不要引我笑好不好？」

各師各法冧粉絲

其後Stanley化身暖男，叫粉絲小心身體，不要凍親；Anson Lo則賣萌冧粉絲，繞場一周派心又嘟嘴，表情多多。Edan拍照時，現場發生小意外，航拍機「炒機」撞向纜車擺設墜落地，Edan仍保持淡定，繼續化身「親善大使」，不停向粉絲揮手。他們有跟粉絲互動，粉絲趁機送禮給偶像，3人收穫豐富。

化身暖男 隔空感謝鏡粉

現場不設訪問安排，但3子非常合作，配合記者要求企定定合照，他們為品牌拍攝45分鐘，臉上仍保持笑容，離開前再次繞場一周答謝粉絲和道別，然後登車離去。3人活動後各自在Instagram限時動態留言，Anson Lo寫道：「今天辛苦你們了，好開心見到大家！快點回家，不要着涼，下次再見啦！」Edan留言：「辛苦晒！」Stanley說：「辛苦大家了，真係好耐冇見。」盡顯愛惜粉絲之情。

去年同品牌在中環置地舉行大型活動，當時獲邀出席的MIRROR成員是Anson Lo、姜濤與江𤒹生（AK），鏡粉迫爆商場。近日姜濤因腳傷動手術後仍要休養，至於AK早前到了加拿大為《全民造星V》揀蟀；今次新的三人組為品牌宣傳，同樣受歡迎。