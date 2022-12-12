Travis Japan訪港恨遊彌敦道食田雞

Travis Japan早前參加美國才藝比賽節目《全美一叮》成為熱話，7子稱參賽時讓他們想起初出道踏上舞台的一刻。《全美一叮》評判向來嚴厲，7子稱有機會演出已很開心，任何負評都會接受，宮近海斗說：「我們只想讓觀眾開心，過程中學到很多，希望將來能重返《全美一叮》當表演嘉賓」。據悉Travis Japan同門師兄少年隊38年前也曾在美國演出，Travis Japan透露收到前輩東山紀之的信息鼓勵，十分開心。

Travis Japan成軍10年，但10月底才推出首支單曲。川島如惠留表示，每個組合都有值得學習之處，希望Travis Japan成為世界知名組合；松田元太說：「想成為大家不可或缺的組合。」七五三掛龍也希望粉絲不論開心與難過，也想聽他們的歌。

記者：蘇珮欣