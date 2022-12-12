興奮再做外婆 文雪兒預備大禮贈孫仔

文雪兒透露三家姐元秋是京劇戲班「七小福」成員，故小時候常跟家姐入荔園戲棚觀賞大戲，對粵劇並不陌生。她自幼也有習北派武術，當年拍電視劇的武打戲大多親身上陣。文雪兒長女張筠今年5月誕兒子，榮升外婆的她公布好消息，幼女袁萃首度懷孕，預產期明年1月。第二度做外婆，文雪兒難掩興奮說：「大女和孫仔已飛加拿大，但細女就快生BB，我要留港幫手照顧，煮飯和煲薑醋。有了上次照顧大女產後經驗，今次幫細女應該做得更好。」

已有一名男孫的文雪兒直認恨要孫女，可是細女今胎也是仔，但不會失望，因為女兒準備隨時再懷孕。問有否準備金器送乖孫，她說人人有份，「大孫仔出世，送了一份保險，為他從小開始儲蓄。每個孫我都會送一份禮物，一視同仁，如果女兒夠膽繼續生，我夠膽繼續送」。她最近正拍攝無綫新劇《異空感應》，本來預計明年農曆新年才拍完，但希望劇組可跳拍她的戲分，然後安心照顧女兒。

記者：林蘊兒