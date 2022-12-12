蔡思韵見偶像彭于晏難掩興奮 劉俊謙認輸 大方撐女友追星

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

擔任腕表品牌優雅形象大使的彭于晏，為昨日馬場舉行的盃賽特別從台灣來港。他在場內如巨星出巡，以趕時間為由匆匆受訪，但有馬迷攔截要求合照，他有停步逐一自拍留念。彭于晏透露已3年沒有入馬場，很開心再跟大家見面，早前完成在港拍攝的新戲後，便回台灣休息，暫時未有新工作；因疫情有不少工作計劃延期，最快明年初才為另一部新片開工。他說：「沒有工作時人很容易偷懶，唯有積極運動保持最佳狀態，放假陪家人和盡情吃喝玩樂，如果有時間想抽空跟老師學製作陶瓷和飼養寵物。」他解釋自覺拍戲以外有很多事情不懂，因此有意進修學習增值。

彭于晏崔始源台灣敘舊

彭于晏與韓星崔始源合演電影《破風》成為好友，兩人久未有見面，但有聯絡。崔始源最近到台灣開演唱會，因此二人乘機相約見面敘舊，還期望將來有機會再合作。彭于晏預告待主演的新片上映，屆時盼再來港宣傳和謝票；他在台灣亦跑慣戲院謝票，藉機與觀眾互動交流，呼籲影迷支持，但不會獨自偷入戲院視察觀眾反應，因擔心反應不佳。

蔡思韵訪問偶像心情緊張

劉俊謙與女友蔡思韵以情侶檔出席活動賺外快，男方爆女友是彭于晏的多年粉絲，大家同場見面興奮不已。劉俊謙說：「出面叫彭于晏做『Eddie』，我們叫他『彭彭』。我沒有呷醋，自問難跟他比較，一比較必定是我輸，只好做成全女友的男人。」

蔡思韵表示想跟彭于晏集郵，首次以司儀身分訪問偶像，可以近距離接觸大感緊張，並透露跟偶像訪問前交談，彭于晏驚訝她的國語說得好，劉俊謙則只好盡量少說話。聖誕節將至，他們各有工作，有計劃抽少少時間一齊歎聖誕大餐，但劉俊謙暗示女友廚藝一般，寧願外出用餐，打算交換聖誕禮物的二人稱一向很了解彼此心水，會買實用為主的禮物。

李克勤被兩子提醒準時出糧

李克勤透露小時候家住跑馬地附近，所以對馬場有種特別親切感和情意結。談到世界盃最後4強已誕生，身為英格蘭超級球迷的克勤不惜捱夜看球賽，觀看英格蘭與法國爭入4強大戰，可惜愛隊敗陣，克勤以《紅日》歌詞形容心情，「命運就算顛沛流離……別流淚、心酸……4年一次，世界盃就是這樣。英格蘭輸波對我來說，等於世界盃已完結，餘下賽事抱平常心去看」。克勤曾任世界盃節目主持又唱過主題曲，今年安坐家中，跟太太及兩子全家一起捱眼瞓睇波，變成親子樂，他說感覺好爽。

克勤今年在內地逗留8個月工作，回港後兒子表示沒有特別掛念，「他們叫我不用趕回來，最緊要有糧出，和少管他們就可以」。他自爆早前陪家人秘密飛往馬爾代夫旅行數天充電，新年會留港過節，並透露正籌備明年5月開演唱會；會否再到內地工作，要等安排和視乎防疫隔離政策才決定。