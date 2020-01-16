孝琳生日演出曬舞功 吳家忻爆ANSONBEAN有包袱拒扮可愛

全場大合唱《來自星星》插曲

昨日正日生日的孝琳，穿上銀色閃片露腰背心、透視牛仔褲登場，唱出5首歌，大曬唱功和舞功，其間做出拗腰、劈腿等撩人舞姿，炒熱全場氣氛。之後孝琳獻唱韓劇《來自星星的你》插曲《再見》，全場大合唱，𧨾得孝琳開心說：「為何大家都像識韓文？」她以英文及國語跟大家打招呼，「大家好，我是孝琳，今（昨）日是我的生日，很開心見到大家，很想念大家，多謝大家支持我」。孝琳透露有五六年沒來香港與大家見面，其後跳唱「Sistar medley」，encore時加送一首《Bae》，粉絲驚喜萬分。

ANSONBEAN出場時稱首次參與音樂節，心情有點緊張，在台上又唱又跳又Rap，非常享受，他說：「如果當初不是參加《全民造星III》，是完全不會接觸Rap，後來發現愈Rap愈喜歡，希望將來推出一張全部由我寫的Rap song碟。」其後ANSONBEAN除衫大騷麒麟臂，連唱3首快歌，其間吳家忻驚喜登場合唱。

吳家忻不慎走光

接着吳家忻表演，ANSONBEAN禮尚往來，上台合唱《Hell No》，吳家忻爆二人原本合唱曲風較可愛的《Not too close》，但ANSONBEAN有偶像包袱拒絕，ANSONBEAN解釋是怕毀掉對方的歌，最後笑稱承認是淆底。吳家忻自爆開騷前多災多難，「先是生病，但不是感染新冠病毒，之後存放表演歌曲的硬盤壞了，慶幸最後問題一一解決」。穿低胸短裙襯黑外套的吳家忻在台上投入演出，興起時脫掉外衣，勁歌熱舞時不慎走光露胸墊。

記者：陳釗