孖李駿傑壓軸表演 柳應廷甩嘴向觀眾道歉

一輪快歌後，Jer與Jeremy獻唱深情慢歌，換上另一套衫的Jer唱到第二首歌《水刑物語》時甩嘴，但仍保持鎮定，多次嘗試隨音樂入歌不果，只好叫停，並向觀眾道歉，他說：「不好意思，耳機有些問題，咁先係live，係咪？」Jer解釋為何唱《水刑物語》，「新歌《坐看雲起時》是我這3年來圓滿的句號，《水刑物語》帶我回到初出道第一年，遇到第一首歌及遇到你們每一位的時刻，所以選擇唱初出道的第一首作品」。

一身白馬王子look的Jeremy再度登場，唱罷《半》後向歌迷打招呼，「大家好，我是MIRROR的Jeremy，今次是我第一次做戶外騷，好開心見到大家」。隨即唱出第三首派台歌《阿波羅》。Jer再現身唱《人類群星閃耀時》，並叫粉絲亮起手機燈，望見一片燈海的Jer感動說：「好靚呀。」音樂會最後在他們合唱《妖》和《Teeth》結束。

記者：柯美