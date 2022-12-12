林敏驄請纓治「女兒」郭柏妍魔音 陳瀅信心十足 視無綫拍檔獎囊中物

記者：鍾一虹

頒獎禮前晚公布多個不同界別獎項，電視最佳男女演員是黃宗澤和胡定欣，《下流上車族》奪最佳電視劇集。林敏驄與鄧智堅獲人氣男演員；人氣女演員有江美儀與鮑起靜。郭柏妍獲進步電視女藝人。MIRROR憑《We all are》成最矚目MV與最佳歌曲。陶大宇獲人氣網絡名人，年度最佳電影是《明日戰記》；古天樂獲最佳電影監製。《正義迴廊》膺最佳劇情電影，何爵天獲最佳新導演；麥沛東奪最佳新演員。

胡定欣抱平常心爭視后

胡定欣先拔頭籌成電視最佳女演員，陳瀅被選為喜愛女演員，以及憑劇集《痞子殿下》跟周嘉洛被封最佳CP組合。二人一起受訪，性感打扮的陳瀅稱得獎似打強心針，希望陸續有來，恨在無綫頒獎禮能再下一城，「對組合（最受歡迎電視拍檔）好有信心，我肯定會得到，因為好多人鍾意我們（《痞子殿下》）這個組合」。陳瀅透露已投票，「視后投給自己、JW（王灝兒）和劉佩玥，組合獎只投了《痞子殿下》，沒有投其他組合，免得溝淡票數」。

胡定欣稱經歷多年頒獎禮，現在抱輕鬆而平淡心態，若角色受觀眾喜歡當錦上添花，「今年視后，會投自己一票，今年我得《白色強人II》一部劇推出，為角色犧牲剪短頭髮演出」。胡定欣之前於主演邵氏網劇《廉政狙擊》的內地海報中「被消失」，近日「復活」，她沒有正面回應，只稱劇集終於播映，好期待觀眾反應，又透露明年主攻內地發展，希望多作嘗試，「不過工作安排，要過完農曆新年才知，始終計劃趕不上變化，只好活在當下，隨感覺行」。

郭柏妍被鬧沒所謂

郭柏妍奪得進步電視女藝人獎，有份主演的劇集《下流上車族》膺最佳電視劇集，她自評比兩年前的表現有進步。早前她在《歡樂滿東華》獻唱《下流上車族》主題曲《一家人》，被網友負評歌喉如「魔音」，郭柏妍笑說：「有留意大家對魔音評價，被人鬧我沒所謂，只擔心影響同台歌手演出，今次不會打擊到我，唱歌對我來講是新領域，會找老師好好學唱歌。」有沒有請教劇中父親林敏驄？她說：「『爹哋』提出教我，幫我治療魔性，還答應作一首歌曲《魔性大發》給我，我好期待，睇點樣洗大家腦，希望學好唱歌，將來做林敏驄演唱會嘉賓一雪前恥。」

陶大宇驚喜成人氣網絡名人

陶大宇因翻唱《倒轉地球》再度爆紅，獲頒人氣網絡名人獎，他覺得好驚喜，皆因對上一次獲獎已是29年前，「希望下次攞獎不用等太耐，今次攞獎啟發我，做任何事最緊要開心，我要多謝投票畀我的網友，以及曾經嘲笑過我，後來接受我的網民」。他笑言一直想拍劇，只是未遇到適合角色，才轉去唱歌。剛剛完成內地商演工作回港的他，透露會留港陪家人歡度聖誕和農曆新年，並說：「之前四圍表演已使出渾身解數，要開始構思明年的新搞作。」

問到過去一年是否賺到盆滿砵滿？陶大宇否認：「疫情影響好大，工作量減少了，有工作已開心，希望防疫政策放寬，到時會報復式工作。」大宇主演的網劇《女法醫JD》即將播映，他回想劇集拍攝非常驚險，「當時疫情開始，我們要穿梭香港和馬來西亞拍攝，拍到中途封關，製作停了8至10個月，最後要在香港找場地完成餘下戲分，大家都已經忘記劇情，要刨劇本。等了三四年終於播出，好期待成果」。