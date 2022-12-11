【開箱】《山怪巨魔》 北歐版金剛為環保響警號

節奏明快 迅速上映人怪大戰

《山怪巨魔》由一對父女攀岩後的簡短對話揭開序幕，沉迷神話和民間傳說的父親跟女兒諾拉說：「只有相信，才會看見。」又重提她小時候最愛聽的故事：在很久以前，山怪舉行婚禮，同伴喝醉後忘了時間，直至太陽升起，熾烈陽光把牠們全變成石頭。這段看似無關痛癢的對話，正是全片最大劇透。

20年後，諾拉長大成為古生物學家，跟她的團隊在挪威西北部的大西洋海岸挖掘化石；同一時間，工人在多弗勒山脈興建鐵路，環保分子在隧道旁邊示威，結果炸藥把山怪喚醒，奧斯陸當局終於意識到事件已經超出人們想像。諾拉奉命加入政府調查小組，可惜她未能在僅有的資料中，整理出絲毫頭緒，最後只好向曾任民俗學家的父親求助，後者因迷信山怪存在而遭大學解僱，最後更被關進精神病院。

導演諾華烏泰格在前作《驚逃駭浪》已展示他處理災難片的能力，新片《山怪巨魔》題材更商業化，因此節奏明快，電影經過簡短開場白後，山怪迅速登場，半小時後已開展人怪大戰的戲碼，絕不拖泥帶水，爽度十足。山怪由荒野走入城市，途經遊樂場未有濫殺無辜，只對傷害牠的軍人大開殺戒；牠的終點其實是王宮，目的在此不贅，只可透露劇情首尾呼應，但無論山怪下場如何，Netflix電影總會保留它的「優良」傳統，就是在結局之後留下「彩蛋」，為他日開拍續集埋下伏筆。

這類怪獸片有個共通點，就是在人類與超自然物種對抗的同時，總會加插一段親情戲以收緩和氣氛之用，《哥斯拉》說的是父女情，《山怪巨魔》亦一樣，透過追查山怪來源，打破父女多年不相往來的隔閡，遺憾的是人類愚昧，最終造成悲劇收場。

向同類怪獸電影致敬

戲中不少鏡頭亦是向《King Kong》、《哥斯拉》或者《侏羅紀世界》等同類電影致敬，例如山怪走近鄉村時，小狗先猛吠後龜縮，屋內老夫婦的茶杯泛起一波又一波漣漪，預示災難將至，影像相當公式；另外，軍方直升機圍剿山怪，後者隨手一抓，便把戰機變成爛鐵，畫面同樣熟口熟面。

另外，不得不讚的是挪威景色絕美，鏡頭前山巒起伏，湖泊澄明，如此地靈人傑，說有山怪沉睡萬年，直至人類破壞環境而覺醒，倒也有點可信。相比哥斯拉因受到核輻射而變形，山怪來源便浪漫多了，導演刻意把挪威民間傳說穿鑿附會一番，例如山怪喜歡飲酒、害怕陽光，甚至敵視基督教，因此討厭教堂鐘聲等，當地人固然看得津津有味，就算外國觀眾亦感好奇。

《山怪巨魔》不止一次提到「大自然會反擊」，正因為人類不斷破壞環境，把地球推向滅亡，才會透過天災、病毒等發出警號，偏偏人類自大，繼續目空一切，近年疫情肆虐，已是最佳例證。本片出現的山怪，正是把自然災害擬人化的表現，導演透過山怪嘲諷人類不知悔改，面對天災降臨，由高官到百姓都顯得手足無措，甚至想到出動核武，以為可以取得最後勝利？若非主角及時制止，恐怕只落得玉石俱焚的悲劇收場。