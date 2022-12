《壯志凌雲2》《阿凡達2》膺AFI十優電影 《奇異女俠》楊紫瓊封NBR影后

AFI選出的十優電影包括《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)、《貓王》、《奇異女俠玩救宇宙》、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)、《虛無》、《她說》、《Tar》、《壯志凌雲:獨行俠》、《女戰不敗》(The Woman King)及《Women Talking》。其中《貓》、《壯》、《虛》3片票房報捷,在美國本土全部收逾億美元;《阿凡達2》亦是大片格局,料票房以億美元計算。

今年AFI的十優電影中,佔了3部由女導演操刀,分別是《她說》、《女戰不敗》及《Women Talking》。《廣告牌殺人事件》馬田麥當奴(Martin McDonagh)執導的新片《The Banshees of Inisherin》由於是跨國製作,不符AFI十優資格,但獲特別表揚獎,過去同類例子其後又躋身奧斯卡提名的包括《羅馬》及《上流寄生族》等。值得一提的是,今年AFI十優電影中,串流平台作品全軍覆沒,換句話說Netflix《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion)、Prime Video《十三條命》及AppleTV+《解我枷鎖》(Emancipation)入圍奧斯卡的機會減弱,亦是6年來串流平台首次緣盡AFI。相反十優劇集《小學風雲》、《大熊餐廳》、《絕命律師》、《職業槍手》、《阿穆的生存之道》、《彈珠人生》、《流浪印第安》、《生活割離術》、《堪薩斯之歌》及《白蓮會2》,則佔近半來自串流平台。

史匹堡膺NBR最佳導演

另一方面,美國國家影評學會(NBR)日前亦派發了成績表,《壯志凌雲:獨行俠》雖然是湯告魯斯(Tom Cruise)相隔超過30年演出的續集,卻以14.8億美元(約115億港元)成為今年全球票房冠軍,並獲NBR頒發最佳電影殊榮。史匹堡(Steven Spielberg)以自己成長經歷及成為導演前故事為藍本的《法貝曼:造夢大師》,捧走最佳導演獎,該片的基比拿貝(Gabriel LaBelle)亦贏得最佳新人。哥連費路(Colin Farrell)憑《The Banshees of Inisherin》稱帝,該片兼奪最佳原創劇本,片中與哥連有不少對手戲的班頓基臣(Brendan Gleeson),亦贏得最佳男配角,合共3獎成為大贏家。楊紫瓊失落葛咸獎影后,在NBR扳回一仗,以《奇異女俠玩救宇宙》捧走最佳女主角。在Netflix上架的德國片《西線無戰事》則贏得最佳改編劇本獎。

NBR選出的十優電影名單跟AFI相若,兩組織都選上《阿凡達:水之道》、《法貝曼:造夢大師》、《奇異女俠玩救宇宙》、《女戰不敗》及《Women Talking》,NBR的十優電影名單又包括《神探白朗:抽絲剝繭》、《革命雙雄》、《Till》、《The Banshees of Inisherin》及《Aftersun》。