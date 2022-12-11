炎明熹伙隊友合唱開心又安心 姚焯菲聖誕節盡情吃玩睡

Yumi努力溫書 Windy曾收生髮水

After Class現場唱《要為今日回憶》，Gigi表示獨唱與團隊合唱的感覺完全不同，跟隊友表演特別開心又安心。詹天文（Windy）表示平日各有各忙，又要兼顧學業，私下少聚會，但已錄了新團歌，稍後拍MV。Chantel稱聖誕節假期盡情吃、玩、睡。鍾柔美（Yumi）稱假期後考試，要努力溫書。

問她們會否交換聖誕禮物？Gigi笑稱學校每年都有交換聖誕禮物，但設價錢限額和指定要圓柱體，有次她的同學收到「殺蟲水」禮物；Gigi試過將蒜頭和薑放在利市封，可以辟邪，準備送給Chantel時，覺得太mean，於是再送零食。Windy收過朋友送給她的生髮水禮物，懷疑別人嫌她髮線高，但從未使用。Yumi收過一系列粉飾家居的用品，大讚夠實用。

泳兒自嘲17年前入行「一嚿飯」

泳兒為一眾樂壇新人打氣，回憶17年前初入行，自嘲如同「一嚿飯」，感覺很緊張又驚慌。對於HOY TV選秀節目《就是青春》收視成績不理想，她客串任節目嘉賓，稱沒留意收視，只一心做嘉賓支持，認為收視難以控制，相信大家一心想做好節目。多次為歌唱比賽擔任星級導師，泳兒未考慮正式收學生，但樂意分享，如教唱歌要先進修聲樂課程，做老師責任和壓力好大。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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