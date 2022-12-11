抗疫3年活在驚恐中 陳奕迅擔心一睡不起「啲錢畀邊個？」

Eason相隔9年回歸紅館舞台，父母、老婆徐濠縈與女兒陳康堤都現身支持，圈中好友舒淇、馮德倫、馮允謙、林奕匡等捧場，張學友、劉德華、黎明、郭富城、成龍、房祖名、容祖兒、謝霆鋒、張敬軒、李克勤及楊千嬅等送花籃祝賀。

下半場被粉絲融化 開心派心心

今次音樂會劃分4個部分，以歌舞及影像包裝，講出污染問題、氣候變化、病菌爆發及戰爭等令人類受到苦難，如何從黑暗中重新振作覓出路，向未來夢想進發。由於上半場的故事較沉重，Eason集中演繹意境和歌曲，沒有說話，也沒有嘉賓，直到下半場曲目和氣氛轉輕鬆。Eason唱完《任我行》，聽到有人大叫他的名字，終於抑壓不住大派心心，並走近台邊獻唱《四季》、《與我常在》、《忘記歌詞》，全場觀眾興奮站立。早前入院做手術的徐濠縈與女兒康堤也起身跳舞，Eason再向台下派飛吻及做擁抱動作，兼大擺甫士給觀眾拍照，其間有人撩他說話，Eason開腔笑說：「我唔準備這刻同你哋講嘢，破壞晒我計劃。」

Eason被粉絲融化，唱到《七百年後》和《我們萬歲》，兩度「甩嘴」忍不住笑。唱《幸福摩天輪》時，Eason突然停唱除下一邊耳機說：「sorry，汗水走入耳仔，我驚電親。除下耳機能聽到觀眾歡呼支持，原來咁正，我想惜晒你哋！」

「跟流程演出 並非扮有型」

演唱會近尾聲，Eason終於「開金口」說話，他解釋表演途中沒說話並非扮有型，只是跟流程演出，明白觀眾未必適應。有觀眾大叫「好有型」，他笑着回應：「識貨。」他稱其實有好多說話想講，但要留氣唱歌，「年紀愈大愈容易喊，但不習慣與人分享好沉重的事，我太愛惜大家，最想講一句，就是多謝你們」。

活在當下 不要想太多

Eason談到入行以來工作沒停過，自2019年宣布取消演唱會，後來爆發新冠疫情，演唱會拖延復辦無期，他愈等就愈驚，亂想好多事，覺得個唱主題Fear and Dreams好應景，因為全世界都沒有夢想，他說：「我性格一向樂觀，但這段時間全世界因病毒見不到面、不能觸碰，愈想愈驚，試過瞓覺驚自己第日起不到身，如果真係起不到身咁點？有什麼要交帶？電話password要講畀邊個聽，自己銀行啲錢要捐去邊、畀邊個？」有觀眾大嗌：「畀我。」Eason笑說：「其實我無乜錢。」他說後來發覺唯一解決辦法就是不去想，因所有事也控制不到，「唔好諗、唔好講，只去工作，好好享受，最緊要呢一刻最真實」。演唱會結束，觀眾大叫encore，Eason再出場獻唱《遊離份子》。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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