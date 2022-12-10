出爐金馬影帝無信心爭金像獎 黃秋生：可能連提名都沒有

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃秋生與劉國瑞前晚捧着金馬獎座會傳媒。對於獲得金馬影帝是否開心？黃秋生說：「那麼難得，等了這個獎20幾年，曾有提名但落敗，又被前輩叫我『等吓啦』，現終於得獎，當然開心。」是否遲來的春天？他笑言現在才是其春天。

「真的不敢相信會得獎」

黃秋生覺得新導演很利他，之前憑陳小娟執導的《淪落人》奪金像影帝，笑指劉國瑞現在已變成舊導演，不可以再合作。劉國瑞在旁笑說：「日前見到陳小娟，我們都說已變成秋生前度。」問黃秋生可有信心憑《白日青春》再下一城，奪金像影帝？黃秋生稱不敢多想，「今年有很多好電影，每個演員都好勁，可能我連入圍都無份。其實今次我都沒想過會得獎，本身看好《一家子兒咕咕叫》的游安順，加上宣布最佳男主角前，《白日青春》已攞了兩個大獎，一心想着頒獎禮結束後吃什麼消夜，因實在太肚餓，所以當宣布我獲獎一刻，真的不敢相信」。

不停祝捷 食到生眼瘡

黃秋生表示獲獎後不停祝捷，食到右眼生眼瘡，在離開台灣前一天要做手術。返港會否再慶祝？他說：「不會了，要為該片宣傳，又要開戲劇班。開心了幾日，其實對獎項睇得好化，一星期之後已經無人記得，不要以為好巴閉。」他否認刻意增肥拍《白日青春》，只是拍攝期間不修邊幅，不整理頭髮和眉毛來迎合角色。

導演劉國瑞未有開戲計劃

劉國瑞表示沒要求黃秋生增肥，是對方看完劇本，自我調節融入角色。對於首次執導便奪得兩個獎項，他感到好開心，目前忙為電影宣傳，暫未有拍下部電影的計劃。

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