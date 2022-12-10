創紅館史上最巨電子屏幕 陳奕迅化身太空人登場超震撼

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳奕迅（Eason）原定2019年舉行25場紅館聖誕跨年演唱會，但受社會運動影響宣布全部取消。今次他再開跨年演唱會，將3年前的構思呈現出來。昨晚首場，除太太徐濠縈與女兒康堤現身外，還吸引不少圈中人包括舒淇與老公馮德倫、甘比與女兒、林奕匡、馮允謙等捧場。

Eason演唱會以三面台設計，建下紅館史上最巨電子屏幕，橫71米、高14.5米，由紅館頂一直伸延到台面及兩邊山頂位，給觀眾視覺上震撼。整個騷從Eason頭頂從天而降的道具，都是又輕又細。

透過畫面歌聲帶出地球病了

Eason透過音樂會帶出理念，人應如何擁抱恐懼和夢想活在當下，改變未來。演唱會晚上8時35分開始，巨型大屏幕先播出Eason睡在牀上，被好多恐怖爬蟲，如曱甴、蜈蚣及蜘蛛等鑽到身上和口鼻，當他掙扎躲避時，跌進牀褥的無底深淵中，並飛進了太空。此時Eason化身太空人造型登場，在一班以太空人、妖怪雀鳥、說謊大木偶公仔造型的舞蹈員陪伴下，唱出6首歌，包括《2001太空漫遊》、《人神鬥》、《當這地球沒有花》、《謊言》、《時代巨輪》及《想聽》揭開演唱會序幕，透過畫面及歌聲帶出地球病了，環保、愛護珍惜萬物有多迫切的需要，令台下觀眾驚喜尖叫。

觀眾大叫：Eason講兩句吖

Eason接着換上黑西裝再出場，獻唱《黑洞》、《龍舌蘭》、《異夢》，唱出生活中面對的痛。然後在鋼琴伴奏下獻唱《黑夜不再來》及《開不了心》，帶出消化憂鬱後可令大家拾回自信。音樂會進行三分一，Eason集中以歌會友，沒有說話，台下有觀眾大叫：「Eason講兩句吖。」