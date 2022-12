【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),本月16日在美國與內地同步開畫,香港提早一天上映。據內地媒體報道,《阿凡達2》內地預售票房理想,昨日已突破5000萬人民幣,成為今年最快紀錄。《阿凡達2》中文版請來章子怡、黃軒、孫儷及鄧超配音。