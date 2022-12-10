Celine Dion自爆患僵硬人症候群 肌肉痙攣難以唱歌走路 明年歐洲巡唱再延期

現年54歲的Celine Dion，自2019年揭開Courage世界巡迴演唱會序幕後，其間經歷疫情、肌肉痙攣等問題困擾，先後取消及延期演出；今年5月又因「康復進度緩慢得令人沮喪」，巡唱被迫三度延期，原定明年2月復出，巡唱以布拉格為起點，直至10月在赫爾辛基落幕。

英法雙語交代病情

隨着巡唱日子逼近，Celine前晚透過社交媒體Instagram（IG）向超過530萬名追隨者證實，她患上罕見且無法根治的僵硬人症候群，消息令粉絲震驚不已。

在長約5分鐘的錄影片段中，強忍淚水的Celine分別以英語和法語宣布：「對於長期受到健康問題困擾的我而言，要向大家詳細交代病情，實在感到為難。最近我證實患上僵硬人症候群，每一百萬人當中，約有一人確診，我們仍在了解它到底是什麼，只知它是令我近年出現痙攣的原因。」

Celine續說：「痙攣嚴重影響我的日常生活，令我難以走路，亦無法像從前一樣運用聲帶唱歌，幸好我有一支出色的醫療團隊，為我提供支援，當然還有我的寶貝兒子，一直在旁支持和幫忙。」除了交代病情，更重要的是宣布明年舉行歐洲巡唱的行程，無可避免受影響。其中在夏季舉行8場演出決定取消，餘下場次押後至2024年舉行，「我只懂得唱歌，這個也是我最喜歡做的事情，每次表演都100%投入，可惜以目前情况，根本不容許我繼續演出」。

圈中好友留言打氣

2016年Celine丈夫兼經理人Rene Angelil因喉癌病逝，飽受喪夫之痛的她，沉寂3年直至2019年復工，推出專輯《Courage》並舉行世界巡迴演唱會，經過52場表演後，翌年受到疫情影響被迫中斷，延至2021年4月再唱，結果因病煞停，就連同年11月及今年1至2月在「賭城」拉斯維加斯駐場表演，亦因肌肉痙攣問題未能解決，一併宣布取消。

Celine健康問題一直受到歌迷關注，前日自爆罹患絕症，不少圈中好友包括女歌手Gwen Stefani、《薄荷殺姬》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）及時裝設計師Donatella Versace等均留言為她打氣。