15歲隻身外闖追音樂夢 黃洛妍街頭賣唱掙生活費

期望跟張學友合唱

25歲的Janees在外身經百戰，所以面對比賽，不顫抖亦不流淚，反而充當開心果角色，做個好榜樣。她說：「好開心有機會在比賽中唱到《溝渠暢泳》及《情深說話未曾講》，發揮到自己歌聲和嘗試跳舞。」Janees期望將來可以跟「歌神」張學友合唱，以及與知名音樂人舒文、譚國政和徐浩合作，笑稱雖然是90後，但去卡拉OK，喜歡點唱七八十年代的歌曲，包括張德蘭、梅艷芳和陳慧嫻的歌。

說到敗給16歲的任暟晴，Janees稱對成敗得失看得開，因為很多事情非自己能掌控，最重要將水準表演出來，跟大家分享音樂，只怕家人和朋友為她落敗而失望。很多人都覺得她身材比較圓潤，但無意減磅收身，Janees說：「不想大家覺得瘦就是美，想讓其他人知道，健康和開心才是最重要，要懂得欣賞自己。」

記者：鍾一虹